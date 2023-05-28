В Белгородской области подсчитали количество ударов со стороны Украины 27 мая

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе за минувшие сутки зафиксировали прилеты более 240 снарядов со стороны Украины.

По его данным, на Грайворонский горокруг пришлось 115 минометных снарядов, в Шебекинском горокруге за минувшие сутки зафиксировано 103 прилета. Кроме этого, пункт пропуска был обстрелян 20 раз из миномета и гранатомета, еще 19 прилетов за прошедшие сутки было зафиксировано в Белгородском районе.

Он добавил, что один раз обстреляли Борисовский район, там снаряд попал в село Богун-Городок, обошлось без пострадавших и разрушений. Волоконовский район был обстрелян дважды, Гладков уточнил, что стрельба велась по хутору Старый, пострадавших и разрушений нет. Кроме этого, на окраине села Поповка удалось сбить беспилотник.

27 мая Гладков рассказал, что при посещении села Шебекино попал под обстрел.