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В Белгородской области подсчитали количество ударов со стороны Украины 27 мая

Белгородский губернатор Гладков: 27 мая по региону пришлись удары более 200 снарядов

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе за минувшие сутки зафиксировали прилеты более 240 снарядов со стороны Украины.

По его данным, на Грайворонский горокруг пришлось 115 минометных снарядов, в Шебекинском горокруге за минувшие сутки зафиксировано 103 прилета. Кроме этого, пункт пропуска был обстрелян 20 раз из миномета и гранатомета, еще 19 прилетов за прошедшие сутки было зафиксировано в Белгородском районе.

Он добавил, что один раз обстреляли Борисовский район, там снаряд попал в село Богун-Городок, обошлось без пострадавших и разрушений. Волоконовский район был обстрелян дважды, Гладков уточнил, что стрельба велась по хутору Старый, пострадавших и разрушений нет. Кроме этого, на окраине села Поповка удалось сбить беспилотник.

27 мая Гладков рассказал, что при посещении села Шебекино попал под обстрел.

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