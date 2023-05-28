В США подросток зверски убил свою семью, заподозрив их в каннибализме

В Техасе, США, 18-летний подросток застрелил своих родителей, сестру и брата. Он был уверен, что члены семьи собираются его съесть, сообщает NBC News.

По данным издания, 23 мая 2023 года в экстренные службы города Нэш поступило сообщение, что 18-летний подросток застрелил свою семью, забаррикадировался в доме и угрожает убить себя. Через какое-то время юноша сам позвонил в полицию и рассказал о произошедшем.

По предварительным данным, подросток застрелил своих родителей, старшую сестру и младшего брата в разных частях дома, а затем перетащил их тела в ванную. Коллега сестры пришел в дом потерпевших, так как она не вышла на работу, и вместе с членом семьи вошел внутрь. Там они встретили подозреваемого, который нацелил на них пистолет. По словам коллеги, юноша убил свою семью, так как считал их каннибалами. Якобы они собирались его съесть.

Ранее в лесополосе Ростовской области мужчина застрелил тестя, свояка и ранил тещу.