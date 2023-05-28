Избивавший собаку во Владивостоке мужчина оказался кинологом

В сети появился видеоролик, на котором житель Владивостока избивает свою собаку породы лабрадор в присутствии своей сожительницы и ребенка. Как рассказала «Газете.Ru» волонтер Наталья Норко, хозяина пса удалось найти, однако общаться с зоозащитниками он не стал. По словам волонтера, мужчина работает кинологом при МВД.

«Как нам известно, изначально видео опубликовала его сожительница с ребёнком, по ее рассказу, он неоднократно их тоже избивал. Она указала адрес, я когда об этом узнала, решила с волонтерами подкараулить, когда он выйдет гулять с собакой. Случайно увидели, что очень похожий человек подошел, мы не были уверены, что это он, но телосложение такое же, профиль такой же. Человек стоял около подъезда в полицейской форме, и сзади написано «полиция». Погонов нет, никакого звания нет. Мы спросили, не знает ли он, кто в подъезде собаку обижает, хотели предложить выкупить животное, либо изъять уже с полицией. Он повернулся к нам, мы поняли, что это он. Мужчина ответил, что мы, наверное, ошиблись. Мы назвали его по фамилии и имени, спросили, не хочет ли он с нами поговорить. Он сразу убежал в подъезд и закрыл за собой дверь. Звонили ему, чтобы по-хорошему поговорить, но он трубку скидывал, блокировал. Мы нашли данные хозяина собаки, он работает кинологом при полиции в кинологическом центре на острове Русский, его узнали девушки, которые работают там», — сказала она.

По словам Норко, через полчаса собаку вывел из подъезда другой молодой человек, представившийся заводчиком пса, и пообещал, что отвезет ее в клинику. Волонтер отметила, что собака «сильно запущена»: на теле животного множественные гематомы, а задние лапы подворачиваются.

«Полчаса мы пока стояли, думали, что делать, вышел человек с этой собакой. Пес с гематомами, хромающий, весь опухший. Молодой человек сказал, что он заводчик собаки и сказал, что хозяин пса не спустится, так как боится. Заводчик на контакт не пошёл, обменяться данными отказался. Сказал, что будет сам разбираться и отвезет собаку в клинику. Мы вечером проверяли, сказали, что собака в клинике была. Я работаю ветеринаром-ассистентом, собаку осмотрела, у нее слизистые опухшие, и уже есть срок давности старых гематом, есть свежие. Видно, что собака запущена очень сильно. При этом даже задние лапы у него подворачивались, хромали, с суставами проблема. Что с собакой на данный момент, мы не знаем, то есть мы только знаем, что заводчик забрал ее», — пояснила она.

Ранее в Telegram-канале «Приморье Онлайн» было опубликовано видео, на котором мужчина удерживает собаку и бьет ее кулаком. Автор видеоролика сообщила, что некий Клим Евгеньевич К., который работает кинологом, избивал собаку ногами и палкой, кусал за уши и мог не кормить животное. По словам автора видео, все это происходило на глазах у ребенка.

Полиция начала проверку информации о жестоком обращении с собакой. Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.