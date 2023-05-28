Врач объяснил, почему нельзя есть много вишни и черешни

Опасность употребления вишни и черешни кроется в том, что многие люди, думая, что едят не сладость, а полезный низкокалорийный продукт, съедают слишком много ягод. Злоупотребление этими продуктами может привести к проблемам с ЖКТ, что связано с содержащейся в черешне фруктозой и кислотой в вишне. Об этом «Газете.Ru» рассказал диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

«Фруктоза особенно вредна для людей, страдающих сахарным диабетом. Но и здоровым она грозит расстройством пищеварения, вздутием живота, диареей. Слишком сладкая ягода начинает бродить в животе и тяжело переваривается при переедании. Особенно опасно это при употреблении черешни сразу после еды. Это приводит к болям в желудке, тяжести в животе, излишнему газообразованию. Переедание вишней грозит повышением кислотности желудка, гастритом и другими нарушениями работы желудка и кишечника», – предостерег эксперт.

По его словам, чтобы есть ягоды безопасно для здоровья, стоит соблюдать несколько правил. Черешню нельзя есть более 500 грамм в день и не есть ее после еды. Важно подождать 30 минут или час. Еще лучше употреблять черешню в качестве отдельного перекуса.

«Старайтесь не употреблять в пищу подпорченные или сильно спелые плоды, ягода должна быть крепкая, не мягкая. При нажатии не должен идти сок. Кушать черешню стоит размеренно, не спеша, тщательно пережевывая. Это поможет избежать вздутия живота. Дайте желудку возможность спокойно сделать свою работу», – констатировал Алексей Кабанов.

Что касается вишни, ее лучше есть еще меньше, чем черешню: около 100-200 грамм в день. При этом важно полоскать рот после употребления ягоды – это поможет сохранить эмаль зубов. При повышенной кислотности желудка от употребления ягоды лучше отказаться.

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