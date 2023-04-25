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Спасатели сообщили об увеличении площади пожара в забайкальском цехе

Площадь возгорания в деревообрабатывающем цехе в поселке Баляга Забайкальского края увеличилась до 1,8 тыс. квадратных метров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Происходит возгорание пиломатериалов на площади 1500 кв. м», — говорится в сообщении.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, рядом горят восемь домов общей площадью 300 квадратных метров.

Как указали в пресс-службе, возгорание стараются потушить 120 человек и 14 единиц техники, включая два пожарных поезда.

Ранее МЧС сообщило, что в городе Баляга в Забайкалье загорелось деревообрабатывающее предприятие. В МЧС сообщают, что огонь из-за сильного ветра перекинулся на шесть смежных домов, в том числе четыре жилых. Площадь пожара составляла 800 кв. м.

До этого в пресс-службе управления МЧС по Приморскому краю, в городе Лесозаводск горит крупный деревообрабатывающий цех.

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