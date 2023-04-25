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На жителя Екатеринбурга, обругавшего ребенка за шапку с буквой Z, завели дело о хулиганстве

Жителю Екатеринбурга, накричавшему на несовершеннолетнего мальчика за шапку с буквой Z, вменяют в вину мелкое хулиганство. Об этом «Газете.Ru» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, задержанного мужчину уже доставили в суд.

«В отношении мужчины органы внутренних дел завели административное делопроизводство по статье 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафных санкций или арест на срок до 15 суток. В момент доставки в суд гражданин вел себя спокойно, так как накануне покаялся в содеянном и принес извинения ребёнку и его родителям. Меру ответственности осознает и готов понести заслуженное наказание», — отметил Горелых

Жителя Екатеринбурга, который оскорбил пятиклассника, задержали утром 25 апреля. Инцидент произошел на прошлой неделе и попал на камеру домофона.

В ГУ МВД РФ по Свердловской области подчеркнули, что задержанный не стоит на учете у психиатра, судимостей не имеет, ранее оскорбленного ребенка и его родителей не знал. В правоохранительных органах отметили, что мужчина раскаялся и принес свои извинения мальчику.

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