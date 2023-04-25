Полиция допросила участников инцидента с распятием, найденным в мусорном баке в Нижневартовске

Бывший владелец распятия, найденного в мусорном баке в Нижневартовске, Константин Щербина рассказал «Газете.Ru», что полиция допросила его по поводу инцидента.

«Полиция опросила меня и того, кому подарил. Предположу, что сегодня опросят и батюшку. Понимаю ваш интерес, но больше подробностей я вам не сообщу», — заявил Щербина.

Ранее в одном из мусорных баков Нижневартовска обнаружили гипсовое распятие человека, похожего на Иисуса Христа. Полиция начала расследование. Фотографии распятия появились в понедельник, 24 апреля в группе «ЧП Мегион» во «ВКонтакте». Константин Щербина рассказал на своей странице в соцсети подробности инцидента.

«Скульптура стояла в соседней комнате умершего соседа. <…> Подарил знакомому на день рождения. <…> Знакомый, которому подарил, думал, куда его пристроить. Обратился к священнику одного из храмов Нижневартовска. Священник посмотрел на фотографию и сказал: «Порубить на дрова, сжечь и выкинуть. К религии это не имеет никакого отношения. И скорее всего это распятый разбойник», — написал Щербина.

Он также добавил, что не понимает, почему все приняли гипсовую фигуру за Иисуса Христа, так как ему «при распятии не забивали гвоздь в живот».