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Житель Ивановской области сорвался со спутниковой тарелки на пятом этаже и выжил

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Ивановской области мужчина сорвался со спутниковой тарелки, закрепленной на высоте пятого этажа, и выжил. Об этом сообщают Ивановские новости.

Инцидент произошел 24 апреля в доме на улице 50 лет Октября в Вичуге. По данным источника, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, забрался на спутниковую тарелку и упал вниз прямо на глазах у местных жителей, полиции, МЧС и «скорой».

«Мужчина, упавший вчера с крыши Вичугской пятиэтажки, жив и доставлен в больницу. Неконтактен. Будучи в пьяном виде, забрался на крышу, никаких требований не предъявлял», — рассказали в местной полиции.

Ранее стало известно, что подросток выжил после падения с пятого этажа недостроенного здания в поселке в Приморье.

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