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«Ъ»: спрос на визы и туры из России в Европу подрос

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Российские туроператоры стали предлагать туры в страны Евросоюза, несмотря на сложности с получением шенгенских виз. При этом объем спроса на европейский отдых в России составляет всего 15–20% от допандемийного уровня, пишет «Коммерсантъ».

Замруководителя миграционно-визового отдела Continent Express Юлия Отвагина рассказала газете, что в апреле на оформление виз на страны Шенгенского соглашения приходится 30–40% запросов клиентов, прошлогодние показатели составляли 20%.

Она уточняет, что до начала геополитического кризиса показатель достигал 70–80%.

Ранее портал Onet писал, что для полетов в польском небе туристы из России пользуются услугами иностранных авиакомпаний.

До этого сообщалось, что цена летних путевок из России в Турцию выросла на 20-30% за год.

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора «Русский экспресс» Тарас Кобищанов сообщил, что от 1 до 2 млн туристов из России могут отказаться от отдыха в Турции в 2023 году из-за роста цен в этой стране.

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