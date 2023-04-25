Психолог назвал 7 признаков, которые помогут определить у себя детскую травму

У подавляющего большинства людей, имеющих проблемы в отношениях, со здоровьем или с деньгами, причиной неприятностей являются детские психотравмы. Об этом «Газете.Ru» рассказал бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор Дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский.

По словам эксперта, первый признак наличия детской травмы – невозможность человека вспомнить хоть что-то, что происходило с ним до пяти лет. Также может иметь место потеря воспоминаний с учебных лет и даже времен студенчества.

«Это один из самых ярких признаков присутствия детской травмы. Обычно так бывает из-за какого-то страшного происшествия, случившегося в указанном возрасте. В основном взрослый человек помнит себя с трех лет. Если у вас совершенно не осталось воспоминаний из детства, то это повод для беспокойства. Возможно, психика, пытаясь защититься, вытеснила воспоминания о травме», – объяснил психолог.

Второй признак наличия травмы – успех в одних сферах, например в карьере, и сплошные проблемы в других, например во взаимоотношениях с родителями. При этом что бы человек ни сделал – ничего не меняется.

«Третьим «симптомом» присутствия травматизации являются странные психосоматические проявления. Некоторые симптомы постепенно обостряются, а врачи не могут определить заболевание. В моем практике был случай, когда клиентка жаловалась на постоянные проявления воспаления мочеполовой сферы: миомы, молочницы, циститы и другое. Однако на консультации с применением техник регрессивного гипноза оказалось, что все это – последствия изнасилования, которое произошло с женщиной в детстве. Воспоминание об этом было вытеснено в бессознательное», – рассказал Станислав Самбурский.

Четвертый признак наличия детской травмы – разрушительные отношения, в которых состоит человек и постоянно неосознанно их ищет, не умея выйти за пределы системы «жертва-агрессор».

Шестой признак детской травматизации – появление время от времени депрессивного состояния, чувства одиночества, беспричинной усталости и внутреннего опустошения. Обычно это сопровождается тревогой, тяжелыми мыслями и в некоторых случаях бессонницей.

«Несущественное на первый взгляд событие может отдаленно напоминать прошлый травматический опыт, что и приводит к таким проблемам. Причем чем чаще вы испытываете стресс в данных ситуациях, тем сложнее становится сохранять самообладание и самоконтроль. Стресс неблагоприятно сказывается и на концентрации. В результате снижается качество жизни и пропадает жизненная энергия», – констатировал психолог Самбурский.

Седьмой признак наличия детской травмы – сложность в понимании того, чего человек хочет от жизни. Так, работа становится рабством, а дела, которые вызывают хоть какой-то интерес, не доводятся до конца.

«Если вы нашли у себя хотя бы один из признаков, стоит задуматься и заняться исследованием своего детства. Но для этой цели лучше всего обратиться к специалисту. Он поможет вспомнить даже забытый эпизод», – рекомендовал эксперт.

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