В Красноярском крае 21-летняя девушка погибла, принимая ванну с телефоном в руках

В Красноярском крае 21-летняя девушка скончалась в ванной в результате удара током. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Погибшую нашли 22 апреля в ее квартире в Дивногорске. Правоохранители установили, что молодая россиянка принимала ванну и потянулась за проводом зарядного устройства, чтобы подключить к нему телефон. В результате девушка получила смертельный удар током.

По факту гибели россиянки проводится доследственная проверка.

«В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в Москве шеф-повар из Сыктывкара погиб в ванной, читая с телефона электронную книгу.