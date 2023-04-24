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Телефонные мошенники списали 44 млн рублей со счета экс-замглавы аппарата Госдумы

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Depositphotos

Телефонные мошенники под видом сотрудников ЦБ украли у бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова более 44 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

По его словам, телефонные мошенники общались с Безверховым через WhatsApp. Они убедили потерпевшего в том, что на его счет были ошибочно переведены деньги, которые нужно вернуть, сообщив им личные данные и коды.

Ранее мошенница отправила москвичу ссылку для оплаты билетов на стендап, после чего с его карты списали 150 тыс. рублей за покупку товаров на Wildberries.

По данным издания, в Москве директор одной из компаний Илья Серов познакомился в приложении с девушкой. Они договорились сходить на стендап, после чего девушка отправила молодому человеку ссылку на покупку билетов. По словам москвича, страница не вызвала у него подозрений, поэтому он ввел данные своей карты, однако оплата не прошла. После этого девушка исчезла и удалила переписку.

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