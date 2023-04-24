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Shot: рядом с местом падения БПЛА под Ногинском упал еще один беспилотник

Рядом с местом падения дрона-камикадзе в Богородском городском округе Московской области в 2 км был обнаружен еще один беспилотник. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По одной из версии, это мог быть корректировщик, который направлял дрон со взрывчаткой. Отмечается, что беспилотник размером 70х90 см обнаружили жители СНТ у одного из домов.

Выясняется, что снимал этот дрон и кто им управлял. Внутри флэш-карты не было.

24 апреля стало известно, что в Богородском городском округе под Ногинском упал начиненный 17 кг взрывчатки украинский беспилотник UJ-22 Airborn — у него закончилось топливо в баке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, внутри летательного аппарата находилось 30 брикетов с пластичным взрывчатым веществом. БПЛА обнаружила местная жительница, которая утром 23 апреля пошла в лес хоронить своего умершего котенка. Она решила, что это чья-то игрушка, и не стала сообщать о находке в полицию.

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