Терапевт объяснила, чем опасны магнитные бури

В течение года магнитные бури могут случаться 5-6 раз и длиться от 1 до 4 дней. При этом они не появляются по четкому графику и могут способствовать развитию и обострению многих заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший врач-терапевт АО «Медицина» Олеся Савельева.

«Влияние магнитных бурь каждый человек ощущает по-разному. Чаще всего у людей появляются мигрени, головокружение и боли в суставах. Однако этим все не ограничивается. Во время магнитных бурь выделяется больше гормонов стресса, повышается риск образования тромбов, замедляется свертываемость крови, обостряются хронические заболевания нервной системы. Кроме того, в этот период возрастает число инсультов и инфарктов миокарда. Женщины могут столкнуться с удлинением менструального цикла и осложнениями во время беременности», – рассказала врач.

Она отметила, что магнитные бури всегда «бьют» по наиболее уязвимым точкам организма и страдают от них больше всего люди с избыточным весом, сердечно-сосудистыми и вегетососудистыми заболеваниями.

«Наиболее ярко влияние магнитных бурь ощущается в северных регионах, на высоте в самолете, а также в метро. Спрятаться от этого явления невозможно, однако есть способы облегчить свое состояние. Прежде всего, необходимо исключить алкоголь, курение и высокие физические нагрузки», – рекомендовала Олеся Савельева.

Также терапевт посоветовала людям с хроническими заболеваниями носить с собой препараты, которые позволят избежать обострений и осложнений.

«Питание должно быть легким – отдавайте предпочтение рыбе, крупам, овощам. Необходимо пить много жидкости, кофе лучше заменить зеленым чаем. Во время магнитных бурь нужно позаботиться и о полноценном отдыхе – спать нужно не менее 8 часов в сутки. Также не стоит слишком резком вставать с кровати – это может вызвать головокружение и головную боль», – заключила эксперт.

Ранее геофизик Анисимов дал прогноз по протяженности наблюдающейся сильнейшей магнитной бури.