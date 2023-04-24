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Маньяк из Петрозаводска потребовал денег за дискомфорт в СИЗО, но получил отказ

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Следственный комитет Российской Федерации

Городской суд отказал осужденному за два эпизода убийства в возмещении ущерба, сообщает «Столица на Onego.ru».

В середине апреля в Петрозаводский городской суд поступило административное исковое заявление от приговоренного к пожизненному лишению свободы Антона Ипатова. Мужчина, отбывающий наказание за убийство двух женщин, потребовал выплатить ему 500 тыс. руб. за ненадлежащее содержание в следственном изоляторе.

В иске он заявил, что в период его содержания под стражей в СИЗО-1 в столице республики отсутствовало горячее водоснабжение, он не мог переключить радио, а также был имел ограниченный доступ к окнам.

Судья рассмотрела обращение заключенного и отказала ему в компенсации, согласившись с комментарием представителя пенитенциарного учреждения.
Он заявил, что пока Ипатов пребывал в изоляторе, то не высказывал никаких претензий, а условия содержания в камере одинаковы для всех заключенных.

Напомним, что в 2019 году «Газета.Ru» рассказывала, какие кровавые преступления успел совершить карельский маньяк. В декабре того года 29-летнего Ипатова отправили на пожизненный срок в колонию.

Мужчина зарезал двух жительниц Петрозаводска. Как выяснилось, незадолго до расправы он также избил своего знакомого и напал на несовершеннолетнюю возлюбленную. При этом агрессию он начал проявлять с малолетнего возраста, и еще в школе ударил ножом одноклассницу.

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