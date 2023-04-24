Круизная компания неделю держала тело умершего на борту клиента в холодильнике для напитков

Компания Celebrity Cruises ответит за неправильное обращение с телом мужчины после его смерти на корабле, передает AP News.

Житель Флориды Роберт Джонс умер от сердечного приступа 15 августа 2022 года на борту круизного судна. Спустя почти неделю его тело вернули близким, достав из холодильника для напитков. Вдова покойного утверждает, что компания обещала ей обеспечить нахождение останков в специальном морге, однако не смогла сдержать обещание. В холодильной камере было значительно теплее, чем требуется для надлежащего хранения тела, и останки Джонса находились на продвинутой стадии разложения.

В результате такого обращения тело вздулось и позеленело, и семья не смогла устроить церемонию прощания с открытым гробом. 78-летняя вдова Джонса, которая провела 55 лет с ним в браке, две их дочери и трое внуков требуют возмещения морального ущерба в размере 1 млн долларов.

Убедившись в факте смерти пассажира на борту, члены экипажа предложили пожилой женщине снять тело ее мужа на следующей остановке, в Пуэрто-Рико, или оставить в специальном морге до возвращения судна во Флориду через шесть дней. Жительница США не могла рассчитывать на помощь кого-либо во время длительной транспортировки тела и выбрала второй вариант, рассчитывая на подходящие условия для своего скончавшегося супруга, которые не были соблюдены.

Действия персонала на борту нанесли членам семьи серьезную эмоциональную травму, так как они увидели сильно разложившееся тело их мужа и отца. Адвокат утверждает, что недельное пребывание покойного в холодильнике для напитков коснулось утраты его человеческого достоинства.

В круизной компании инцидент комментировать не стали. Уточняется, что судно Celebrity Equinox, на котором и умер мистер Джонс, круглый год совершает круизы по Карибскому бассейну и может перевозить почти 3 тыс. пассажиров и 1,2 тыс. членов экипажа.

В 2020 году на борту круизного лайнера Costa Crociere оказались заблокированы около 6 тыс. туристов, включая 67 россиян. Из-за проверки на наличие у них коронавируса после выявления диагноза у одной из пассажирок.