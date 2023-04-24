В Кении пропали без вести более ста членов секты «Хорошие новости»

В районе городе Малинди на востоке Кении пропали без вести не менее 112 последователей религиозной секты «Хорошие новости», называющей себя также международной церковью. Об этом пишет местное издание The Star.

Возглавлял секту пастор Пол Маккензи, который создал ее 20 лет назад. Он настаивал на крайних формах голодания, как наиболее быстром пути обретения вечной жизни. С 2017 году в Кении против него возбуждали дела в судах по различным обвинениям, однако пастор по-прежнему оставался на свободе. 15 апреля он сдался властям.

14 апреля полиция обнаружила тела четырех умерших в построенном в лесу доме. Там находилась группа последователей секты, собравшихся в ожидании конца света. Еще 11 человек были госпитализированы с высокой степенью истощения.

За последние четыре дня правоохранительные органы эксгумировали 47 тел членов секты, которые были зарыты в неглубоких могилах недалеко от Малинди. Местонахождение еще 112 человек пока не установлено. Полиция начала поиски предполагаемых могил сторонников «Хороших новостей» на всей территории Кении.