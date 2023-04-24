Политолог Кочетков раскритиковал идею отменить английский язык в школах

Политолог Алексей Кочетков в беседе с ФАН раскритиковал идею депутата Государственной думы Султана Хамзаева убрать английский язык из российской школьной программы. По мнению эксперта, молодые россияне в любом случае должны знать иностранные языки, причем не один.

«Знание иностранных языков — это характерная черта образованного человека. Поэтому, в любом случае, россиянам необходимо знать иностранные языки. Раньше, при Российской империи, россиянам в школах и гимназиях преподавали сразу по несколько языков: помимо французского и немецкого, детям преподавали греческий и латынь (ее изучение вообще отменили только при большевиках)», — отметил Кочетков.

Он подчеркнул, что знание иностранных языков — это необходимая часть нормального базового образования.

По мнению Хамзаева, при составлении школьной программы следует уделять внимание психологии, физической активности и другим предметам. Как отметил парламентарий, в данный момент стране нужны эксперты в технических областях, а не соискатели, знающие исключительно английский язык.