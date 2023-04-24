Мастер спорта рассказал о двух необходимых составляющих для достижения плоского живота

Тренировки и правильное питание помогут достичь идеального результата в борьбе за плоский живот, если действовать без фанатизма, рассказала Pravda.Ru представитель бренда Proxima, член сборной команды России по легкой атлетике, мастер спорта международного класса Валерия Андреева.

Эксперт напомнила, что кубики пресса — это прямая мышца живота, поделенная на несколько секторов сухожилиями. У многих она скрыта за жировой тканью. Исследования показывают, что кубики пресса становятся видны, когда количество жира в организме составляет 6-13% у мужчин и 14-20% у женщин. Для этого нужно тренировать все группы мышц, отметила Андреева. Выполнять можно следующие упражнения: берпи, планку, кардионагрузку. К этим видам физической нагрузки следует добавить упражнения на укрепление мышц пресса, добавила она. Например, подъем ног лежа, боковые скручивания и другие.

По словам Андреевой, огромную роль также играет питание. Она советует убрать из своего рациона фастфуд и быстрые углеводы. Это позволит создать дефицит калорий. Также следует пить большое количество воды, постараться отказаться от сладкого и вредной еды, уменьшить количество потребления соли и сахара.

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