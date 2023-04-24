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В польской деревне все 6000 человек живут на одной улице

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Shutterstock

Жители польской деревни живут на одной улице, пишет LADBible. Дома 6000 людей выстроились в одну длинную цепочку.

Жители деревни Сулошова называют свое место «Маленькой Тосканой», дав такое название из-за необычной планировки. Населенный пункт уникален тем, что все дома в нем расположены на длинной 9-километровой улице. Несмотря на это, соседи живут в гармонии друг с другом, поскольку всех их объединяет единственная дорога.

Деревня стала популярной в соцсетях после того, как ее спутниковые снимки разошлись по интернету. После этого жители Сулошовы поделились своими ощущениями.

«Я бы не променял это место ни на что другое. В нем есть свое очарование и атмосфера. Как говорится, в этом что-то есть», — рассказал мужчина.

Ранее мужчина убил соседа, лег спать, а утром сам вызвал полицию.

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