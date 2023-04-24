Врач-кардиолог дал советы, которые помогут пережить мощную магнитную бурю

В период действия магнитных бурь нужно сократить стрессовые ситуации, физические нагрузки и рабочее время, рассказал Life кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, терапевт медицинского центра «Андреевские больницы – Неболит» Сергей Васильев.

«Магнитная буря — это стресс для организма. Противостоять именно магнитной буре человек еще не научился, поэтому во время такого стресса желательно ограничить те стрессы, с которыми мы научились бороться: не употреблять алкоголь, избегать перепадов температуры, переохлаждения или, наоборот, перегрева, например сауны или пляжа», — отметил он.

Васильев добавил, что во время бушующей магнитной бури лучше всего отказаться от чрезмерных физических нагрузок и тяжелых работ. Гражданам также советуют перенести важные дела и совещания на другой день.

«Также можно предпринять несколько вещей, которые позволят снизить накал этого стресса. Например, теплая ванна, пораньше лечь спать, отдохнуть, может быть, где-то даже пораньше уйти с работы», — посоветовал Васильев.

Ранее сообщалось, что магнитная буря класса G3 проходит на Земле с 23 апреля. Степень возмущенности магнитного поля Земли поднималась до уровня G3 из пятибалльной шкалы, где G5 является экстремально сильным, а G1 — слабым.