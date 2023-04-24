Премьер Мишустин: победители конкурса «Учитель года России» получат 1 млн рублей

Победители конкурса «Учитель года России» с 2023 года будут удостоены денежного приза в размере 1 млн рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, передает ТАСС.

При этом призеры получат по 500 тысяч рублей. Участники конкурса, занявшие первые места в других подобных состязаниях, проводимых министерством просвещения, получат денежные призы в размере 200 тыс. рублей, сообщил председатель правительства России.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Виктория Карпова заявила в интервью «Газете.Ru», что возвращение воспитательной функции в образовательную сферу – это вопрос долгосрочного развития страны.

«В основе проектов и мероприятий «Года педагога и наставника» лежат ценностные установки, связанные в стратегическом плане с укреплением суверенитета страны», — высказала мнение эксперт.