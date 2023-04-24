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В Москве СК возбудил уголовное дело после обнаружения тела новорожденного в поезде

Следователи занимаются выяснением обстоятельств гибели младенца, сообщает столичный СК в своем Telegram-канале.

Ранним утром 24 апреля на юго-востоке Москвы в электропоезде было найдено тело новорожденного ребенка с множественными ранениями. По некоторым данным, эти повреждения могли причинить ему ножницами.

Известно, что младенец был убит ударами в шею, при этом во рту у него нашли сверток бумаги. Тело потерпевшего обнаружили в санитарном узле пассажирского вагона.

Уточняется, что за убийство лица, находившегося в заведомо беспомощном состоянии, УК РФ предусматривает в качестве наказания от восьми до двадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что в Адыгее возбудили уголовное дело после обнаружения тела младенца на полигоне для мусора.

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