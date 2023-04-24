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Синоптик рассказал о самом теплом дне в Москве с начала года

Синоптик Леус предупредил жителей Москвы о повышенном атмосферном давлении 24 апреля

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве 24 апреля ожидается температура выше +20°C, а также высокое атмосферное давление.

«Сегодня столица продолжит ощущать влияние зоны повышенного атмосферного давления. При переменной облачности в регионе вновь, уже тринадцатый день подряд, без дождей, а температура продолжит расти», — написал специалист в своем Telegram-канале.

По его словам, днем в Москве ожидается +19 — +21°C, в Московской области — +17— +22°C. Таким образом, 24 апреля в российской столице станет самым теплым с начала 2023 года.

Ветер ожидается юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться не сильно и составит 748 мм рт. ст., что около нормы, рассказал Леус.

При этом 25 апреля в Москве +18 — +20°°C, без существенных осадков.

Ранее Леус сообщал, что 23 апреля стало самым теплым днем в Москве с начала этого года. Температура воздуха в этот день составила +18,9°C.

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