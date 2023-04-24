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Генконсул РФ в Индии: пассажиров в застрявшем в Калькутте самолете обеспечили питанием

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Генконсул России в индийской Калькутте Алексей Идамкин прокомментировал ситуацию с застрявшим в аэропорту города самолетом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам дипломата, на борту воздушного судна находятся несколько россиян. Идамкин добавил, что Генконсульство уже связалось с российскими пассажирами, руководством аэропорта и авиакомпанией. Он подчеркнул, что туристов обеспечили питанием, и с ними все в порядке. Вылет самолета запланирован в 12 часов по местному времени.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в Калькутте застрял самолет с гражданами России. Инцидент произошел на рейсе H9-891 Куала-Лумпур – Катманду авиакомпании Himalaya Airlines. Уточняется, что воздушное судно не смогло приземлиться в непальском городе из-за грозового облака, поэтому самолет было решено перенаправить в Индию.

По информации Mash, пассажиры самолета уже больше 12 часов сидят внутри, и их не выпускают на улицу или в аэропорт. Ночлег в гостинице им также не предоставляют из-за турнира по крикету.

В феврале сообщалось, что рейс , который должен был вылететь из Дели в Москву с более чем 200 пассажирами на борту, задержался в аэропорту столицы Индии.

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