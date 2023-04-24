Shot: диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Новосибирске

Telegram-канал Shot утверждает, что диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Новосибирске.

Отмечается, что это произошло около 23.00 вечером 23 апреля. Злоумышленники вскрыли релейные шкафы на 28-м километре перегона Сеятель – Бердск в Советском районе города и подожгли их, предположительно, посредством воспламеняющейся жидкости.

По данным портала, диверсанты успели скрыться.

Пожар заметили сотрудники станции Инская, они потушили огонь самостоятельно. На безопасность движения поездов инцидент никак не повлиял, задержек не было, пишет Shot.

В настоящее время полиция разыскивает поджигателей.

Ранее сообщалось, что на территории локомотивного депо в Мелитополе Запорожской области утром 22 апреля произошел подрыв.

19 апреля стало известно, что неизвестный поджег два автомобиля ночью в центре Москвы, на Тверской улице.