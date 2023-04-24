Астроном рассказала о влиянии северного сияния на здоровье человека

Заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова в разговоре с газетой «Известия» отметила, что северное сияние не влияет на здоровье человека.

«Полярное сияние и магнитные бури не оказывают влияния на здоровье и самочувствие человека», — сказала она.

При этом, по ее словам, люди часто продолжают говорить о том, что северное сияние и магнитные бури оказывают влияние на состояние человека.

Кроме того, астроном уточнила, что ученые ожидали пик сияния в ночь на 24 апреля примерно в 3–6 часов. Все произошедшее – следствие вспышки на солнце, которая произошла 21 апреля. За это время заряженное вещество добралось до Земли.

«Часть этого солнечного вещества через полюса проникло в земную атмосферу и зажгло различные газы», — добавила Смирнова.

Ранее сообщалось, что Над Петербургом наблюдается северное сияние.