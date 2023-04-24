Эксперт по питанию призвала отказаться от бутербродов и сладких йогуртов на завтрак

Мнение о том, что самое вредное нужно есть до полудня, – миф, так как вредная еда в первой половине дня представляет собой инсулиновую бомбу и может грозить последующей потерей энергии, а в худшем случае — привести к диабету. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт по ЗОЖ и правильному питанию, соосновательница компании по здоровому питанию BeFit и бизнес эдвайзер Анастасия Немцан. Она перечислила самые вредные продукты, которыми не стоит завтракать.

По словам эксперта, первое, от чего стоит отказаться в качестве частого или ежедневного завтрака, – сладости и выпечка.

«Сладкое, магазинная выпечка, даже домашние тортики провоцируют выделение значительного объема инсулина, который создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. А в будущем это может привести к развитию диабета», – объяснила Немцан.

Еще один вредный продукт на завтрак – манная каша. Она калорийна и содержится большое количество глютена, который поддерживает воспалительные процессы в ЖКТ. Кроме того, в манке совсем нет клетчатки, поэтому пищеварению она тоже не способствует. Заменить манку лучше белком или кашами из других круп, например, гречки.

«Также как и манка, поддерживают воспаления в кишечнике, не несут пользы и способствуют набору веса бутерброды с колбасой и сыром, при этом как на завтрак, так и на обед. Если бутербродов очень хочется – замените обычный хлеб на безглютеновый, например, на рисовой закваске. Вместо колбасы можно взять авокадо или нежирную ветчину из индейки без добавления консервантов», – рекомендовала эксперт по правильному питанию.

Не стоит, по ее словам, есть в первой половине дня и сладкие питьевые йогурты или творожные массы с добавками.

«Творог – лучший источник кальция для организма. И да, это так, если в этот творог не добавили сахар, джемы и другие сладости. Дело в том, что сахар не позволяет кальцию усваиваться в организме должным образом. Но при этом даже чтобы переработать дополнительную дозу углеводов, организму нужно потратить немало кальция. То же касается и сладких йогуртов», – объяснила соосновательница компании по здоровому питанию.

Она отметила, что йогурт лучше брать греческий и добавлять в него, например, сухофрукты. Творог должен быть 5-9%. Обезжиренные молочные продукты брать и вовсе не рекомендуется.

«Не лучший вариант для завтрака и овсянка быстрого приготовления и мюсли. Они часто содержат добавки, улучшающие вкус, и повышающие их калорийность витамины, однако в них мало питательных веществ. Кроме того, у таких блюд обычно маленькие порции и насытиться ими удается с трудом», – сообщила Немцан.

Эксперт посоветовала заменять вредный завтрак качественным белком и жирами. Отличным вариантом на замену будут яйца, сэндвичи с хлебом на закваске и кусочком красной слабосоленой семги, овсянка с ягодами, рисовая каша на кокосовом молоке.

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