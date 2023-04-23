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Суда саудовской Джидды привлекли к поиску пропавшей в Красном море яхты с россиянами

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Shutterstock

Суда саудовского города Джидды принимают участие в поиске пропавшего в Красном море прогулочного судна 30 minutes, экипаж которой состоит из трех россиян. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил третий секретарь посольства РФ в Саудовской Аравии Андрей Бреховских.

По его словам, сейчас в координационном центре спасения Джидды все свободные саудовские суда, которые находятся в портах, подключены к поиску этой яхты.

23 апреля жена капитана этого судна Надежда Расина рассказала, что 30 minutes исчезло в Красном море.

По ее данным, 17 апреля команда яхты вышла из порта острова Джизан Саудовской Аравии и должна была прибыть в африканскую страну Джибути 19 апреля, но так и не появилась там. Как утверждает супруга капитана, владелец яхты подал сигнал SOS, дошедший до береговой линии Красного моря.

Расина также указала, что приблизительно яхта затерялась в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом.

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