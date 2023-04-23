Mash: в Крыму 21-летний казак изнасиловал 94-летнюю прабабушку своего лучшего друга

В селе Изобильное родители 21-летнего молодого человека угрожают расправой семье 94-летней местной жительницы, которую изнасиловал их сын, сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, в конце апреля 2023 года 21-летний молодой человек решил встретиться с одноклассником. Друг предложил подождать его около часа у него дома и уточнил, что сейчас там находится его 94-летняя прабабушка.

Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости. По предварительным данным, в помещении он разделся и набросился на пенсионерку, совершив в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

Через какое-то время приехал одноклассник подозреваемого. Он увидел, что его друг спит на теле прабабушки. Молодой человек проснулся, осознал, что натворил, выбежал из квартиры и спрятался в машине. Внук вызвал сотрудников правоохранительных органов, которые нашли и задержали подозреваемого. Теперь родители казака грозятся убить семью потерпевшей, потому что они якобы испортили жизнь их сыну.

Ранее в Подмосковье двое мигрантов изнасиловали и задушили пенсионерку.