В Сыктывкаре школьник приковал 13-летнего мальчика к турнику наручниками за кражу вейпа

В Сыктывкаре девятиклассник приковал наручниками к турнику семиклассника в качестве наказания, так как посчитал, что школьник украл его вейп, сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным источника, компания подростков на лыжной базе «Строитель» решила устроить «суд» над 13-летним школьником. 18-летний юноша заявил, что мальчик украл их вейп, поэтому должен быть наказан. Он сначала избил школьника, а после приковал его к турнику наручниками.

Через какое-то время прикованного мальчика увидели прохожие, они помогли ему освободиться.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы», юноше грозит до пяти лет лишения свободы. Девятиклассника задержали. Уточняется, что он уже состоит на учете в полиции.

Ранее в Москве подростки жестко избили мальчика якобы за оскорбление религии.