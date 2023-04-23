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112: из Москвы-реки вытащили обнаженного мужчину, который хотел «переродиться»

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Depositphotos

Сотрудники спасательной станции вытащили обнаженного мужчину из Москвы-реки. Он утверждает, что спрыгнул в воду для перерождения, сообщается в Telegram-канале 112.

По данным издания, в ночь на 23 апреля 2023 года 49-летний москвич спрыгнул с Андреевского пешеходного моста. В воде он начал тонуть, что заметили сотрудники спасательной станции «Крымский мост». Спасатели помогли мужчине выбраться на берег. Уточняется, что на нем совершенно не было одежды.

Москвич рассказал, что спрыгнул в воду, так как хотел переродиться. Кроме этого, он упомянул, что слышит божественные пророчества и видит мистические образы.

Сейчас мужчина находится в психиатрическом отделении больницы.

Ранее сообщалось, что 31-летний мужчина гулял по Арбату в Москве без одежды и обуви. Сотрудники правоохранительных органов задержали москвича, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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