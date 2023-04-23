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СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Башкирии

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием автобуса в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, передает ТАСС.

Согласно сообщению, Дюртюлинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В СК РФ уточнили, что следователи провели осмотр места происшествия, а также допросили пассажиров и водителя автобуса. Кроме того, была истребована необходимая документация о компании-перевозчике и назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.

22 апреля в Дюртюлинском районе на автодороге регионального значения общего пользования «НефтекамскДюртюли» вблизи н.п. Новобиктово произошло ДТП с участием двух машин: Mazda СХ-9 и микроавтобус марки Peugeot Boxer. В результате ДТП погиб водитель автомобиля Mazda и 12 человек пострадали.

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