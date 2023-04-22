Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посольство РФ рекомендовало российским гражданам не посещать Канаду

close
100%
Global Look Press

Посольство РФ в Канаде рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в эту страну и отказаться от банковских операций в канадской валюте. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

Как заявили в дипмиссии, в «связи с многочисленными случаями дискриминации в отношении» россиян «по этнической принадлежности и признаку гражданства в Канаде, включая физическое насилие», им рекомендуется «воздерживаться от поездок» в эту страну «в целях туризма, получения образования, а также в контексте деловых связей».

Посольство также призвало россиян, которые уже находятся в Канаде, «проявлять бдительность, особенно в общественных местах».

В дипмиссии указали, что «настоящее предупреждение» касается в том числе учебных заведений, в которых «отмечены проявления нетерпимости к русской культуре».

Кроме того, дипломаты обратили внимание на участившиеся обращения россиян насчет блокировки частных денежных переводов в местные финансово-кредитные организации.

«С учетом высоких рисков ареста любых финансовых операций в канадской юрисдикции/в канадских долларах с участием российских банковских учреждений призываем полностью отказаться от их проведения. Ввиду неконструктивной позиции канадских властей возможности для вызволения таких средств через внесудебные или судебные механизмы в настоящее время отсутствуют. Даже по гуманитарным соображениям», — заявили в посольстве.

Там добавили, что данные рекомендации актуальны и для физлиц, и для юрлиц.

Ранее МИД России сообщил о внесении в санкционный список и запрете на въезд в РФ для 200 граждан Канады, в числе которых высокопоставленные чиновники, парламентарии, правоохранители, представители экспертных кругов и «активисты пробандеровских структур и организаций».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях