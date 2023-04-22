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В Швеции тысячи людей вышли на акцию протеста против вступления страны в НАТО

В шведском городе Гетеборге 2 тысячи человек вышли на протест против вступления страны в НАТО

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Global Look Press

В городе Гетеборге в Швеции проходит акция протеста против вступления королевства в НАТО, в ней участвует свыше 2 тыс. человек. Об этом пишет местная газета Göteborgs-Posten.

Демонстранты призывают придерживаться традиционной для их страны внешнеполитической линии — свобода от союзов и сохранение нейтралитета, говорится в публикации.

«Мы здесь, потому что хотим, чтобы свобода альянса сохранялась», — сказал в беседе с изданием участник протестной акции и один из организаторов Гетеборгского комитета мира Гуннель Берге.

Ранее министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл заявила, что королевство хочет вступить в Североатлантический альянс до саммита НАТО, который пройдет в июле в Литве.

По ее словам, у Швеции хорошие отношения с Венгрией, которая до сих пор не ратифицировала заявку Стокгольма на вступления в альянс.

До этого Sveriges radio сообщило, что Швеция не вступит в НАТО как минимум до сентября. По информации этого СМИ, турецкие депутаты едва ли станут обсуждать вопрос вступления Швеции в альянс до наступления летних каникул, длящихся с июня по сентябрь.

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