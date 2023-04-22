В Сочи река подмыла берег, разрушив постройку, из-за чего жителям может грозить опасность

В Сочи река Шахе подмыла берег, из-за чего была разрушена хозяйственная постройка. Существует угроза для 12 жителей близлежащих домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным издания, река подмыла берег в поселке Головинка. В 15-20 метрах от поврежденной хозяйственной постройки находится несколько домов, в которых проживают 12 человек, в том числе пятеро детей. Для них подготовили пункт временного размещения, однако расселение пока не требуется. Уточняется, что во время ЧП никто не пострадал.

В месте происшествия круглосуточно дежурят экстренные службы, задействованы 16 спасателей и шесть единиц техники.

Власти курорта предупреждали население о сильных дождях, прогнозируя выход реки из берегов до 22 апреля 2023 года.

Ранее сообщалось, что два искореженных легковых автомобиля вынесло на берег после шторма в Сочи. Предполагается, что их унесло в море во время наводнения в июне 2022 года.