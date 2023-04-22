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В Санкт-Петербурге мать обвинила малознакомого мужчину в совращении ее 14-летнего сына

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В поселке Металлострой женщина обвинила малознакомого мужчину в неоднократном развращении ее сына-подростка, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 21 апреля 2023 года в отделение полиции обратилась местная жительница. Она сказала, что на протяжении четырех дней, начиная с 4 апреля 2023 года, мужчина по имени Грайр совершал в отношении ее 14-летнего сына развратные действия.

Сотрудники правоохранительных органов установили местоположение подозреваемого. Полицейские задержали его в поселке Петрославянка в частном доме, в котором он проживал.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье педофил заманил пятиклассницу к себе домой, предложив показать ей ручных крыс.

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