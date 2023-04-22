Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Индонезии в море Банда. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение зафиксировано в 8:23 по времени UTC в 319 км к востоку от населенного пункта Катобу и 340 к северо-западу к Амбону. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

14 апреля Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 6,6 на севере острова Ява в Индонезии.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Индонезия находится в одной из наиболее сейсмически активных зон планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца. Цепь вулканов тянется от Суматры до моря Банда, через Суматру, Яву, Бали, Малые Зондские острова, делая петлю у островов Банда к северо-восточному Сулавеси. На территории страны имеется 150 действующих вулканов.