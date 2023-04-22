В Петербургском вейп-шопе ответили про извинения депутата Милонова, который накричал на продавца

Сотрудники петербургского вейп-шопа, где депутат Госдумы Виталий Милонов устроил внезапную проверку и накричал на продавца, так и не получили личных извинений от политика. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий сети магазинов. При этом Виталий Милонов заявил журналистам, что был «не прав» в том конфликте, однако на магазин, по его словам, «неоднократно жаловались избиратели» из-за продаж несовершеннолетним.

«Если ему жаловались, то обращались бы в МВД. В магазине бы прошла контрольная закупка и сразу же составили бы протокол об административном правонарушении. За всю историю существования с 2019 года и по сей день ни одного такого протокола у нас составлено не было, потому что ни одной продажи не было и быть не могло. Любой представитель власти для того, чтобы предъявлять законные требования, должен как минимум представиться, показать удостоверение, кто он, зачем и почему. Любому человеку с улицы, который пришел и начал орать, кто-то разве должен предоставлять какие-то документы? Мы нажали тревожную кнопку, а дальше продавец тянул время и связывался с управляющим. То есть человек сейчас сухим из воды выйдет: «Я был просто эмоциональный». А то, что на самом видео видно, как человек пришел, не представился, не сказал кто он, зашел с двумя людьми и просто начал притеснять человека, оскорблять его, оскорблять всю индустрию?» — сказал управляющий.

По словам Милонова, он не смог сдержаться, когда увидел, что у продавца вейп-шопа «от наркотиков глаза съехали в кучу, вены перевязаны и футболка с каннабисом». Управляющий сети сказал «Газете.Ru», что подобных рисунков на одежде продавца не было, а рука была перебинтована из-за свежей татуировки. Он также отметил, что весь товар магазина скрыт от глаз покупателей и демонстрируется только при клиентах.

«Ни по одной проверке у нас никогда не было протоколов, потому что у нас всегда строго спрашивают паспорта. Все закрыто и демонстрируется только при покупателе. И в самый ненужный момент стажер просто не успел закрыть витрину после очередного клиента. А тату у нас не запрещено на законодательном уровне. Человек оскорбляет другого человека ну и просто хочет выкрутиться из ситуации. Он не ожидал вообще, что в вейп-шопе может быть камера, хотя у нас висит табличка, но она небольшая», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

close 100% Предоставлено администрацией магазина

Управляющий сети добавил, что администрация магазина сейчас консультируется с правовыми инстанциями, чтобы грамотно составить жалобу на депутата. По его словам, поведение Милонова может попадать под 282 статью Уголовного кодекса — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ранее в СМИ появилось видео, на котором депутат Госдумы Виталий Милонов во время проверки магазина вейпов в Санкт-Петербурге грубо общался с продавцом из-за того, что витрины не были затемнены, и требовал, чтобы в магазин немедленно приехал владелец сети. Кроме того, депутат обещал отвезти владельца магазина в призывной пункт и угрожал ему «диареей» на просьбу представиться.

Позднее Милонов заявил Shot, что «был неправ» и ему нужно было разговаривать спокойнее. При этом он отметил, что когда наносят вред детям, «держать себя в руках он не может».