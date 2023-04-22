Число жертв землетрясений в Турции превысило 50,5 тыс. человек

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил о том, что число жертв землетрясений 6 февраля в стране превысило 50,5 тыс. Заявление было сделано в эфире CNN Türk.

«Число погибших при землетрясениях с эпицентром в Кахраманмараше достигло 50 783», — рассказал чиновник.

По приблизительным оценкам, число жертв этих землетрясений в Сирии составило 8476.

Ранее сообщалось, что Россия доставила в Турцию 184 т гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясений.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, фундаменты новых домов для пострадавших от землетрясений активно закладываются, уже начато строительство более 100 тыс. квартир и сельских домов.