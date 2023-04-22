Shot: Милонов признал, что был неправ, грубо общаясь с продавцом вейпов в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов признался, что был неправ, оскорбив продавца магазина вейпов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

18 апреля Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал видео, на котором Виталий Милонов во время проверки магазина вейпов в Санкт-Петербурге грубо общается с продавцом из-за того, что витрины не были затемнены, и требовал, чтобы в магазин немедленно приехал владелец сети.

По словам депутата, его возмутил тот факт, что на данной точке вейпы продавали детям, а у парня за кассой «от наркотиков глаза съехали в кучу». Милонов отметил, что на магазин ему неоднократно жаловались избиратели, а местные чиновники ничего не предпринимали для решения проблемы, что и сподвигло его утроить проверку в вейп-шопе.

В разговоре с Shot Милонов признал, что разговаривать стоит спокойнее, однако отметил, что он не может держать себя в руках, когда наносят вред детям.

По информации Telegram-канала, депутат также устроил проверку и другим магазинам с вейпами в Санкт-Петербурге на предмет того, продают ли устройства для курения детям. По словам депутата, вейпы продали на всех точках, куда он отправил своих помощников.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации на заседании 26 апреля рассмотрит законы о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и увеличении штрафов за продажу детям никотинсодержащей продукции.