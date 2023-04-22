Ущерб от пожара в Астраханском биосферном заповеднике составил 0,5 млрд рублей

Заместитель директора по охране территории Астраханского биосферного заповедника Игорь Кудрявцев заявил, что ущерб от недавнего сильного пожара на территории заповедника составил 0,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кудрявцева, пожар на Обжоровском участке заказника стал самым разрушительным за последние несколько лет. Его удалось потушить через три дня.

Он добавил, что из-за пожара погиб тростник, но наиболее ценные участки леса, где гнездятся птицы, удалось спасти.

«За дельтой Волги и Астраханским заповедником, в частности, прочно закрепилось название «Птичья гостиница», где живут круглый год и отдыхают на миграциях более 300 видов птиц. Но у птичьего населения есть один злостный враг — огонь, который всегда приходит по вине человека», — поделился Кудрявцев.

Пожар в Астраханском заповеднике начался 15 марта. Площадь возгорания составила около 3 тысяч га.