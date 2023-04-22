Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Судно под флагом Либерии село на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине

close
100%
Стрингер/РИА Новости

Начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко рассказал, что судно КС Ноdong под флагом Либерии село на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Корженко, судно пришло под погрузку угля в порт Шахтерск. Когда балкер стоял на якоре, погода ухудшилась.

«Погода ухудшилась, и в 18.50 по мск пятницы при попытке съемки с якоря сел на мель. Экипаж судна — 20 человек. Старший комсостав в составе четырех человек — представители Южной Кореи, остальные являются гражданами Филиппин», — поделился Корженко.

Он добавил, что угрозы жизни экипажу нет, как и разлива нефтепродуктов. Капитан не передавал сигнал бедствия.

Ранее у черноморского побережья Турции в районе провинции Кастамону сел на мель контейнеровоз Maren, который следовал из Греции в грузинский порт Поти. Береговая охрана приняла меры, чтобы снять судно с мели.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях