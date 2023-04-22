Терапевт объяснила, как проверить некоторые продукты на качество в домашних условиях

Многие продукты при наличии сомнений в качестве можно проверить, используя средства, которые есть в каждом доме. Например, оценить свежесть яиц можно, просто погрузив их в воду – свежие упадут на дно. Тестировать на качество водой можно и сметану. Настоящий продукт растворяется в воде полностью, окрашивая ее в белый цвет, а фальсификат, содержащий растительные масла и порошковые добавки, образовывает в воде комочки. Об этом «Газете.Ru» рассказала терапевт клиники Medical On города Новосибирска Юлия Коваленко.

Такими же нехитрыми способами, по словам эксперта, легко проверить и другие продукты. Так, узнать не разбавили ли оливковое масло более дешевыми, можно, поставив бутылку в холодильник. Через несколько часов «ненастоящее» масло останется прозрачным или расслоится на прозрачный и непрозрачный слои, настоящее оливковое загустеет и станет мутным.

«Если нужно проверить творог, в этом поможет йод. Всегда одна капля подскажет, есть ли в продукте крахмал, который добавляют для загустения, плотности и веса, выдавая за продукт с более высокой жирностью. Если капля йода на твороге не изменила цвет, то продукт без крахмала. Если желто-коричневый цвет йода стал фиолетовым, то крахмал есть», – рассказала терапевт.

Определить натуральность меда можно с помощью той же воды. Фальсифицированный в ней раствориться очень быстро, настоящий требует размешивания ложкой. Еще один способ: положить немного меда на лист бумаги или кусочек хлеба, если лист или хлеб промокли – перед вами подделка.

«Молотый кофе фальсифицируют, смешивая дешевые и дорогие сорта зерен кофейного дерева, а также добавляя цикорий, ячмень, жженый сахар и ржаную муку. Наличие примесей можно определить двумя способами. Первый: насыпать кофе на белый лист бумаги и присмотреться. Примеси будут отличаться по размеру, форме и цвету частиц. Второй способ: налить стакан холодной воды и насыпать ложку кофе сверху. В осадок выпадут все примеси или растворятся в воде, окрасив ее», – констатировала Юлия Коваленко.

Чтобы проверить на качество сухофрукты, орехи и цукаты, их стоит промыть и вымочить. Если на воде появляются жирные разводы или жировая радужная пленка, значит продукт обработан, и хорошо, если только маслом, а не фунгицидами и прочими «несъедобными составами». Цукаты при контакте с водой могут ее окрасить в неестественный яркий цвет, а значит они подкрашены и это плохо.

Врач также рекомендовала избегать покупки продуктов ярких и не встречающихся в природе цветов – в них присутствуют искусственные красители, а также товаров с резко выраженным запахом.

«Резкий запах может свидетельствовать о добавлении в продукт эссенций, которые могут вызвать аллергические реакции, контактный дерматит и боль в горле вследствие химического ожога слизистой ротовой полости. Не стоит приобретать и продукты с длительным сроком хранения – в них добавлены стабилизаторы и консерванты, которые излишне нагружают систему детоксикации организма, приводят к накоплению вредоносным метаболитов», – предостерегла эксперт Коваленко.

Она отметила, что избегать стоит также покупки овощей, фруктов и ягод идеального вида и продуктов «на развес» – заводская упаковка исключает обсемененность продукта инфекционными агентами кишечной группы, стафилококком, стрептококком и возбудителями инфекций, передающихся через испражнения грызунов. Среди последних псевдотуберкулез и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

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