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В Карачаево-Черкесии арестован подозреваемый в убийстве 10-летней девочки подросток

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

Суд в Карачаево-Черкесии по ходатайству следователя решил заключить под стражу 16-летнего подростка, который подозревается в убийстве 10-летней девочки. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского следственного управления СК России.

Уточняется, что юноша является фигурантом уголовного дела, которое возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетней»).

По данному инциденту, силовые структуры продолжают сбор доказательств. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

20 апреля пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской республике сообщала, что в Карачаевске в подъезде одного из жилых домов обнаружили тело десятилетней школьницы.

Позже в ведомстве уточнили, что к расправе над ребенком причастен ее сосед 2007 года рождения. По информации регионального МВД, подросток «в подъезде ударил девочку камнем по голове, затем затащил в квартиру и совершил убийство». Также специалисты установили, что это он сделал с целью изнасилования.

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