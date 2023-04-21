В США суд назначил заседание по мере пресечения американцу Тейшейре на 27 апреля

Суд в Соединенных Штатах назначил на 27 апреля заседание по вопросу о мере пресечения для военнослужащего Национальной гвардии ВВС США Джека Тейшейры, который обвиняется в хранении и передаче секретной информации. Об этом сообщается из решения, опубликованного в электронной базе юридических документов страны, передает РИА Новости.

«Слушание по вопросу о мере пресечения назначено на 27 апреля на 13.00», — сказано в сообщении.

14 апреля телеканал NBC сообщал, что задержанному по подозрению в утечке секретных документов Пентагона Тейшейре предъявили обвинения в изъятии, хранении и передаче секретной информации. По информации СМИ, по этой статье ему грозит 10 лет лишения свободы.

Ранее по информации канала CNN стало известно, что Тейшейра работал в подразделении кибертранспортных систем, ему было поручено следить за корректной работой «обширной глобальной коммуникационной сети» ВВС.

19 апреля агентство Associated Press со ссылкой на заявление американских военных заявляло, что подразделение Военно-воздушных сил США, где служил обвиняемый в причастности к утечке секретных документов Пентагона Тейшейра, приостановило разведывательную миссию на период проведения расследования.