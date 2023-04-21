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Начался прием заявок на вторую ежегодную научную премию Сбера

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Пресс-служба Сбера

В рамках пресс-конференции по итогам годового общего собрания акционеров Сбербанка президент, председатель правления Герман Греф объявил о старте приема заявок на вторую ежегодную научную премию Сбера, сообщает пресс-служба банка.

«Мы объявили прием заявок на нашу научную премию. Все заявки, которые нам поступают, проходят детальную и независимую научную экспертизу, а лучшие из них будут отмечены на церемонии награждения в конце года», — отметил Герман Греф.

Премия поддерживает ученых, работающих в России, которые ведут активную исследовательскую деятельность и открывают новые перспективы развития науки и технологий. Общий призовой фонд составляет 60 млн рублей.

Сопредседателями комитета премии в этом году стали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

В 2023 году комитет выберет трех новых победителей в номинациях «Физический мир», «Науки о жизни» и «Цифровая вселенная».

На соискание премии выдвигаются российские и иностранные ученые, ведущие свою деятельность в Российской Федерации, внесшие серьезный вклад в развитие науки и технологий и продолжающие активную научно-исследовательскую деятельность. Номинировать ученых могут официально приглашенные Сбером российские организации, ведущие научную, исследовательскую или образовательную деятельность, а также персонально российские и международные ученые, предприниматели и представители инвестиционного сообщества в сфере технологий.

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