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Албания отменила безвизовый режим для россиян в туристический сезон

Албания отменила безвизовый режим для россиян с 1 мая по 30 сентября

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Martin Siepmann/imageBROKER/Global Look Press

Посольство Албании в РФ сообщило, что Тирана отменила безвизовый режим для граждан России, до этого действовавший в туристический сезон. Заявление приводится на сайте посольства.

«Посольство Республики Албания в Российской Федерации сообщает, что в соответствии с изменениями от 20 апреля 2023 года в Постановлении Совета Министров Республики Албания №. №858 от 29.12.2021 отменяет безвизовый режим для граждан РФ (ежегодно с 1 мая по 30 сентября)», — сообщили в посольстве.

Теперь для получения визы для поездок в Албанию необходимо будет обратиться в диппредставительство страны. Срок рассмотрения заявки составляет не более 15 дней.

Ранее сообщалось, что Албания отказалась экстрадировать обвиняемую в России по делу о гостайне блогера Лану Сатор (Светлану Тимофееву), которая была задержана албанскими властями в процессе фотосъемки на заброшенной военной базе.

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