Россиянин совершил вооруженное ограбление магазина ради упаковки красной рыбы

Житель Воронежа совершил разбойное нападение на продуктовый сетевой магазин, сообщает пресс-служба Воронежской полиции.

Ограбление случилось в продуктовом магазине на улице 9 Января в областном центре.

По прибытии сотрудников внутренних органов выяснилось, что в помещение торгового зала в утренние часы зашел мужчина. Он обошел ряды с продуктами и взял с прилавка упаковку с красной рыбой.

Не собираясь оплачивать товар, он направился к выходу, положив рыбу в сумку. Работница супермаркета затребовала у мужчины оплату, на что получила в ответ угрозу оружием. Неизвестный достал предмет, похожий на пистолет, направил на женщину и покинул магазин, унеся похищенное.

Причастным к нападению оказался 25-летний житель Новоусманского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Он был задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания по делу. Дома у него нашелся пневматический пистолет, его изъяли полицейские.

Сейчас парень находится в изоляторе временного содержания. В настоящее время ему вменяют статью за разбой. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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