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Суд в Москве заочно арестовал главу военной разведки Украины Буданова

Лефортовский суд заочно арестовал главу ГУР Буданова по обвинению в организации терактов

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Defence Intelligence of Ukraine

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России, сообщает РИА Новости.

Ему предъявили обвинения в теракте, создании террористического сообщества и незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия.

В октябре прошлого года на Крымском мосту произошел взрыв. Федеральная служба безопасности РФ назвала организаторами взрыва главу украинских спецслужб Буданова и сотрудников ГУР.

Теракт готовили 12 человек, уточняли в ФСБ.

В марте Басманный суд Москвы заочно арестовал троих сотрудников ГУР за попытку похищения добровольцев, принимавших участие в боевых действиях на стороне Донецкой Народной Республики.

По данным газеты «Коммерсантъ», обвиняемые причастны к похищению ополченцев Романа Волянюка и Дениса Харитонова в 2020 году. Волянюка похитили в Москве, Харитонова — в Астраханской области. Обоим удалось сбежать.

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